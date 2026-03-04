Tragödie auf der Piste: Skifahrer kommt ums Leben

USA: „Kein fairer Kampf“ ++ Iran droht weltweit
Todesdrama am Mittwoch auf der Gerlitzen in Kärnten: Ein Skifahrer aus Villach ist bei der Talfahrt mit den Skiern so schwer gestürzt, dass für ihn jede Rettung zu spät gekommen ist.
Der 61-jährige Villacher war bei herrlichem Wetter auf der Gerlitzen am Mittwochvormittag auf einer schwarz markierten Piste (eine Talfahrt für Fortgeschrittene) unterwegs, als er gegen 11 Uhr aus noch unbekannter Ursache zu Sturz kam.
Ermittlungen laufen
Dabei erlitt der einheimische Wintersportler so schwere Verletzungen, dass für ihn trotz sofort eingeleiteter Rettungskette jede Hilfe zu spät kam. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs laufen. Neben der Rettung war auch die Alpinpolizei und der Polizeihubschrauber Libelle im Einsatz.
