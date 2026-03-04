17-Jährige starb nach Snowboardunfall in Klinik

Unfallhergang ist ungeklärt

Laut Polizei hatte niemand den genauen Unfallhergang beobachtet, auch keiner aus der Schulgruppe, mit der die 17-Jährige unterwegs gewesen war. „Aufgrund der schweren Kopfverletzungen sowie des Umstandes, dass der Snowboardhelm hinten rechts gebrochen war, ist von einem massiven Aufprall mit dem Hinterkopf auf die Piste auszugehen“, erläutern die Ermittler. Hinweise auf eine Kollision mit einem Hindernis oder mit einem anderen Wintersportler gebe es nicht.