Mit Baby am Arm der Freundin Hals aufgeschlitzt

Narbe als ständige Erinnerung

Und dann fließen bei der 25-Jährigen die Tränen: „Ich sehe die Narbe jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue.“ Nach dem künstlichen Tiefschlaf musste sie mit einem Rollator wieder Gehen lernen. Ihre kleine Tochter konnte sie monatelang nicht auf den Arm nehmen. An Schlaf sei ohne Medikamente überhaupt nicht zu denken. Wohl ein kleineres Problem, aber eine ständige Erinnerung: „Ich hatte so schöne lange Haare bis zur Hüfte. Die sind auch weg.“