Ex-Rapid-Keeper Koch stirbt mit nur 54 Jahren

Die Fußballwelt trauert um den deutschen Ex-Goalie Georg Koch. Der frühere Rapid-Keeper starb im Alter von 54 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Das berichtete die „Bild“-Zeitung am Mittwochabend. Koch hatte die furchtbare Diagnose im Jahr 2023 erhalten und sie ein Jahr später öffentlich gemacht.
Eklat bei Derby sorgte für Karriereende
Koch war 2008 von Dinamo Zagreb zu Rapid gewechselt und sollte den damals verletzten Stammtorhüter Helge Payer ersetzen. Während des Derbys gegen die Wiener Austria am 24. August 2008 explodierte ein aus dem Austria-Block geworfener Knallkörper unmittelbar neben dem Keeper.
Koch erlitt dabei ein Knalltrauma und kehrte danach nicht mehr auf das Spielfeld zurück. Im März 2009 beendete der Deutsche seine Karriere wegen anhaltender Gleichgewichtsprobleme, die durch die Schädigung des Innenohrs verursacht worden waren.
Vor seinem kurzen Engagement in Wien stand Koch unter anderem bei Kaiserslautern und Arminia Bielefeld im Tor.
