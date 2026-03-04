Vorarlberger bezahlte Taxifahrten mit Falschgeld

„Ich will wieder ein geregeltes Leben führen“

Im Prozess entschuldigt sich der Delinquent für seine Taten, die er auf seine langjährige Alkohol- und Drogensucht zurückführt. Als er dem Gericht einen selbst verfassten Brief vorliest, wird der Mann sehr emotional. Unter Tränen berichtet er von seiner Vergangenheit. Davon, dass Alkohol und Drogen sein Leben nach der Trennung von seiner Frau und der gemeinsamen Tochter bestimmt hätten. Vor allem aber, dass er seine Familie immer wieder belogen habe. „Ich will wieder ein geregeltes Leben führen und meiner Tochter beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Daher bitte ich um eine letzte Chance.“