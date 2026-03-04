Gleich zwei Abfahrts-Bestzeiten für Österreich

Viel Aussagekraft misst er der Zeit dennoch nicht bei. „Im ersten Training schauen sich eigentlich alle die Strecke einmal an. Da geht es mehr darum, zu analysieren, was funktioniert hat und was nicht.“ Trotzdem scheint beim Niederösterreicher bereits vieles gut zusammengepasst zu haben: „Wir haben sicher nicht überall die perfekte Linie gehabt, aber wir haben den Ski trotzdem gut laufen lassen – deshalb ist wahrscheinlich auch die Zeit zustande gekommen.“