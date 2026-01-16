„Wir bleiben bei Grönland ruhig und pragmatisch“

Drohungen seien nicht akzeptabel, sagte auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der sich am Freitag mit Metsola getroffen hatte. „Wir sehen, dass hier möglicherweise ein Konflikt entstehen kann.“ Eine Eskalation wäre aber nicht im Interesse aller Beteiligten. Es sei wichtig, dass die Gespräche zwischen Grönland, Dänemark und den Vereinigten Staaten fortgesetzt werden, ist der Kanzler überzeugt. „Gleichzeitig waren wir in den letzten Monaten aber auch Zeuge davon, dass die Vereinigten Staaten ihre Politik und ihre Beziehung zu Europa diametral anders gestalten wollen.“