Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wieder die Zoll-Keule

Grönland: Trump richtet klare Drohung an Europa

Außenpolitik
16.01.2026 17:11
Handelskrieg statt Diplomatie: Trump setzt Europa unter Druck wegen Grönland
Handelskrieg statt Diplomatie: Trump setzt Europa unter Druck wegen Grönland(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat die internationale Debatte um Grönland weiter angeheizt – diesmal mit einer klaren Drohung: Länder, die einer US-Übernahme des autonomen dänischen Territoriums nicht zustimmen, könnten mit neuen Strafzöllen rechnen.

0 Kommentare

„Ich werde möglicherweise einen Zoll gegen Staaten verhängen, die bei Grönland nicht mitziehen, denn wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit“, sagte Trump am Freitag im Weißen Haus.

Trumps Pläne stoßen auf deutlichen Widerstand in Europa: Dänemark und Grönland lehnen Verkauf oder Übernahme strikt ab und betonen ihre Souveränität sowie die Bedeutung der NATO-Zusammenarbeit.

Soldaten auf Insel entsandt
Auf Bitten Dänemarks entsandten mehrere NATO-Staaten Soldaten nach Grönland, um die Sicherheit der Insel zu gewährleisten. Am Mittwoch war ein Krisentreffen in Washington zwischen US-Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio sowie den Außenministern Dänemarks (Lars Løkke Rasmussen) und Grönlands (Vivian Motzfeldt) ergebnislos geblieben; lediglich die Bildung einer Arbeitsgruppe zur Prüfung möglicher Kompromisse wurde vereinbart. Rasmussen betonte, dass eine Übernahme „grundsätzlich ausgeschlossen“ sei.

Trump schloss Militäreinsatz nicht aus
Die Drohung mit Zöllen folgt auf Trumps wiederholte Behauptungen, dass Grönland für die US-Nationale Sicherheit „vital“ sei – insbesondere im Hinblick auf Raketenabwehrsysteme und strategische Positionen gegen Russland und China. Trump hatte zudem auch einen Militäreinsatz nicht ausgeschlossen und in den vergangenen Wochen immer wieder Besitzansprüche auf die Insel erhoben, zuletzt als Teil seiner Pläne, Grönland in die USA einzugliedern.

Lesen Sie auch:
EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat sich zu Trumps Grönland-Plänen geäußert.
EU-Parlamentschefin:
„Wir bleiben bei Grönland ruhig und pragmatisch“
16.01.2026
Nach Gipfel in den USA
Erste Truppen aus Europa in Grönland gelandet
15.01.2026
Entwurf gegen Annexion
Widerstand im US-Senat gegen Trumps Grönland-Pläne
14.01.2026

Internationale Stimmen alarmiert
Die Reaktionen in Grönland und Dänemark ließen nicht auf sich warten: Für Samstag sind große Proteste angekündigt. In Kopenhagen soll ein Protestzug unter dem Motto „Hände weg von Grönland“ vor der US-Botschaft stattfinden. In Grönland selbst rufen Verbände unter dem Motto „Grönland gehört den Grönländern“ zu Demonstrationen auf. Tausende Menschen haben ihre Teilnahme über soziale Netzwerke angekündigt.

Internationale Stimmen zeigen sich alarmiert: Kanada warnte die USA ausdrücklich davor, „die Finger von Grönland zu lassen“, Russland bezeichnete Trumps Ambitionen als „außergewöhnlich“. In den USA selbst ist die Unterstützung für eine militärische Übernahme gering: Nur acht Prozent der Bevölkerung befürworten den Vorstoß.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
GrönlandEuropaDänemarkWashingtonRusslandUSA
NATO
InselMilitäreinsatz
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
467.108 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
217.285 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
206.781 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Außenpolitik
Keine US-Unterstützung
Ukrainer trauen laufenden Verhandlungen nicht
„Krone“-Kommentar
Trump verhält sich wie ein verwöhntes kleines Kind
Krone Plus Logo
Justiz greift durch
Von Seoul bis Sao Paulo: Staatschefs hinter Gitter
„Soziale Schieflage“
FPÖ kritisiert neue Richtsätze bei Rezeptgebühr
EU-Parlamentschefin:
„Wir bleiben bei Grönland ruhig und pragmatisch“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf