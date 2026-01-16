Grönland: Trump richtet klare Drohung an Europa

Trump schloss Militäreinsatz nicht aus

Die Drohung mit Zöllen folgt auf Trumps wiederholte Behauptungen, dass Grönland für die US-Nationale Sicherheit „vital“ sei – insbesondere im Hinblick auf Raketenabwehrsysteme und strategische Positionen gegen Russland und China. Trump hatte zudem auch einen Militäreinsatz nicht ausgeschlossen und in den vergangenen Wochen immer wieder Besitzansprüche auf die Insel erhoben, zuletzt als Teil seiner Pläne, Grönland in die USA einzugliedern.