Erste Truppen aus Europa in Grönland gelandet

Macron reagiert auf Trumps Drohungen

Das weitgehend autonome Grönland gehört zum Staatsgebiet Dänemarks, einem NATO-Mitglied. US-Präsident Donald Trump will die riesige Arktis-Insel jedoch den USA einverleiben. Auf seine Drohungen ging Macron am Mittwoch in einer Sitzung ein. Wenn die Souveränität eines europäischen und verbündeten Landes berührt würde, wären die daraus folgenden Konsequenzen beispiellos, sagte Macron. Frankreich verfolge die Situation mit größter Aufmerksamkeit und werde seine Maßnahmen in voller Solidarität mit Dänemark und seiner Souveränität ergreifen.