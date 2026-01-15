Erste Truppen aus Europa in Grönland gelandet

Nachdem der Grönland-Gipfel in den USA gescheitert ist, sind bereits die ersten Soldaten auf der größten Insel der Welt gelandet. Am Zivilflughafen in Nuuk traf ein Hercules-Militärflugzeug aus Dänemark ein. An Bord waren neben dänischen auch Soldaten aus Frankreich.
Ein weiteres Militärflugzeug aus Dänemark traf etwa zeitgleich am Militärstützpunkt in Kangerlussuaq ein. Die beiden Maschinen sollen sowohl Kennung als auch Ortung bei dem Flug ausgeschaltet haben, wie ein „Bild“-Reporter auf X berichtete. Dabei handelt es sich um einen Vorabtrupp, weitere Soldaten sollen im Laufe des Donnerstags folgen.
„Gemeinsame Übungen“
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teilte in der Nacht auf Donnerstag auf der Plattform X mit, dass die ersten Militärangehörigen unterwegs seien. „Weitere werden folgen.“ Macron sprach von „gemeinsamen Übungen“, die Dänemark organisiert habe und die unter dem Namen „Operation Arctic Endurance“ (auf Deutsch etwa: „Einsatz Arktische Ausdauer“) liefen. Auch Schweden und Norwegen haben ihre Teilnahme zugesagt.
Das deutsche Verteidigungsministerium hat ebenfalls angekündigt, Soldaten zu entsenden, und hatte von einer „Erkundung“ gesprochen, um Rahmenbedingungen für mögliche militärische Beiträge zur Unterstützung Dänemarks bei der Gewährleistung der Sicherheit in der Region auszuloten.
Außenminister Dänemarks ortet „fundamentale Meinungsverschiedenheit“
Zuvor war der Grönland-Gipfel im Weißen Haus gescheitert – nach dem Treffen zwischen USA, Dänemark und Grönland erklärte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen, dass US-Präsident Donald Trump die Insel weiterhin „erobern“ wolle. Es bestehe eine „fundamentale Meinungsverschiedenheit“. „Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind“, erklärte Rasmussen.
Der dänische Minister hofft jedoch weiterhin auf eine Lösung. „Die Gruppe sollte sich unserer Ansicht nach darauf konzentrieren, wie die Sicherheitsbedenken der USA berücksichtigt werden können“, so Rasmussen. Die grönländischen Außenministerin Vivian Motzfeldt betonte, man sei Verbündeter und Freund der USA. Es sei nun von Bedeutung, wieder eine normale Beziehung zu den USA aufzubauen.
Macron reagiert auf Trumps Drohungen
Das weitgehend autonome Grönland gehört zum Staatsgebiet Dänemarks, einem NATO-Mitglied. US-Präsident Donald Trump will die riesige Arktis-Insel jedoch den USA einverleiben. Auf seine Drohungen ging Macron am Mittwoch in einer Sitzung ein. Wenn die Souveränität eines europäischen und verbündeten Landes berührt würde, wären die daraus folgenden Konsequenzen beispiellos, sagte Macron. Frankreich verfolge die Situation mit größter Aufmerksamkeit und werde seine Maßnahmen in voller Solidarität mit Dänemark und seiner Souveränität ergreifen.
