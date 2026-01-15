Causa Grönland für Moskau „nächste Provokation“

EU verdoppelt finanzielle Unterstützung für Grönland

Die Sicherheitsdiskussion über Grönland und die Sicherheit in der Arktis seien Kernanliegen der NATO, beide Themen seien aber auch für die EU von enormer Bedeutung, unterstrich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Limassol am Rande eines Treffens mit Zyperns Präsident Nikos Christodoulides anlässlich des zyprischen EU-Ratsvorsitzes. Die Arktisinsel könne aber auf jeden Fall auch in Zukunft politisch, wirtschaftlich und finanziell auf die EU zählen, betonte von der Leyen und gab bekannt, dass die finanzielle Unterstützung für Grönland im nächsten mehrjährigen Budget der Union verdoppelt werde.