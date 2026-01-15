Causa Grönland für Moskau „nächste Provokation“

Angesichts der US-Ansprüche auf Grönland warnt der Kreml vor einem Übergehen russischer Interessen in der Arktis und sieht „die nächste Provokation der westlichen Länder“.
„Alle Versuche, die Interessen Russlands in der Polarregion zu ignorieren, vor allem im Bereich der Sicherheit, werden nicht ohne Antwort bleiben und sehr weitreichende Folgen haben“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, in Moskau. US-Präsident Donald Trump begründet seine Forderung nach der Kontrolle über Grönland unter anderem mit den Aktivitäten Russlands und China in der Region.
„Militarisierung der Polarregion“
Sacharowa kritisierte die militärische Erkundungsmission mehrerer europäischer NATO-Staaten, um die autonome, zu Dänemark gehörende Insel besser zu schützen. Dies sei „die nächste Provokation der westlichen Länder“, die auch in dieser Weltregion ihre Ordnung durchsetzen wollten. Sie sagte, die europäischen Staaten beförderten eine Militarisierung der Polarregion. Sie müssten sich dessen bewusst sein, dass sie damit die Sicherheit Russlands als eines gleichberechtigten Arktis-Anrainers gefährdeten.
Russland mit seiner langen Nordküste am Polarmeer betrachtet die Arktis als seine Interessensphäre. Es nutzt verstärkt die Seewege in der Region und baut seine militärische Präsenz aus.
EU verdoppelt finanzielle Unterstützung für Grönland
Die Sicherheitsdiskussion über Grönland und die Sicherheit in der Arktis seien Kernanliegen der NATO, beide Themen seien aber auch für die EU von enormer Bedeutung, unterstrich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Limassol am Rande eines Treffens mit Zyperns Präsident Nikos Christodoulides anlässlich des zyprischen EU-Ratsvorsitzes. Die Arktisinsel könne aber auf jeden Fall auch in Zukunft politisch, wirtschaftlich und finanziell auf die EU zählen, betonte von der Leyen und gab bekannt, dass die finanzielle Unterstützung für Grönland im nächsten mehrjährigen Budget der Union verdoppelt werde.
