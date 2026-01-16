Zu Fuß durch ein Winterwunderland

Insgesamt sechs Schaukeln aus massiver Eiche, sogenannte „Hutschn“, stehen an besonderen Aussichtspunkten im Gebiet Damüls-Faschina: am Fuße des Elsenkopfs, bei der historischen Kapelle Stofel, auf dem Ragazer Schrofen und auf einer Bergkuppe im Alpgebiet Oberdamüls. Weiters kann in Fontanella oberhalb des Seewaldsees in Fontanella mit Blick über das Große Walsertal und bei der Mittelstation Panoramabahn Stafelalpe in Faschina geschaukelt werden. Die Schaukelinstallationen sind mehr als nur Sitzgelegenheiten – sie sind bewusst gestaltete Kunstobjekte in der Natur. Das Projekt zielt darauf ab, den Menschen einen Moment der Entschleunigung und Reflexion zu ermöglichen. Denn beim Schaukeln verändert sich nicht nur die Perspektive auf die umliegende Landschaft, sondern oft auch die innere Sichtweise auf den eigenen Alltag. Hergestellt wurden die Holzkonstruktionen in aufwändiger Handarbeit im bayrischen Berchtesgaden. Bei der Produktion wurde besonders Wert auf Langlebigkeit, Herkunft und die ökologische Bilanz gelegt.