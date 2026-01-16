Wieso laufen Männer im Winter in Shorts herum?

Sind sie Ihnen auch schon aufgefallen? Junge Männer im winterlichen Straßenbild, die trotz Temperaturen unter dem Gefrierpunkt mit kurzen Hosen und unbedeckten Beinen durch die Landschaft staksen. Sie scheinen nicht zu frieren, wie es unserer Gattung zu dieser Jahreszeit angeboren wäre, oder sie sind auf unheimliche Weise begabt darin, ihre Unterkühlung vor dem Rest der Bevölkerung zu verbergen.