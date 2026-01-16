Florianis retteten Kätzchen aus luftigen Höhen
Tierischer Einsatz
Zu einem eher außergewöhnlichen Einsatz musste die Feuerwehr in der Vorarlberger Gemeinde Hohenems ausrücken: Ein Stubentiger war auf Abenteuertour unterwegs und hatte sich in eine missliche Lage gebracht.
Ihr Herz für Tiere bewiesen am Mittwoch die Florianijünger in Hohenems: Sie mussten ausrücken, weil eine Katze sich auf ihrem Ausflug in einen riesigen Nadelbaum verirrt hatte und dort immer höher kletterte – bis nichts mehr ging.
Das Tier schrie jämmerlich um Hilfe. Diese kam in Form einer Drehleiter und zwei beherzten Feuerwehrleuten: Die Samtpfote wurde aus den luftigen Höhen gerettet und anschließend wohlbehalten an ihre mitfiebernde Besitzerin übergeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.