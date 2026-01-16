Skifahrer stürzte in Hütte: Kann Wirt schuld sein?

Dieser ungewöhnliche Schadenersatzprozess aus Kärnten ist wohl für alle Lokalbetreiber in Skigebieten von Interesse: Ein Skifahrer war am Mölltaler Gletscher schwer verletzt worden – allerdings nicht auf der Piste, sondern beim Essen. Er war im schneebedeckten Eingang des Lokals böse gestürzt und fordert jetzt 56.000 Euro. Zu Recht?