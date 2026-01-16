Italien ist für ÖSV-Ass der letzte weiße Fleck

Spannung ist garantiert! Die Weltcup-Strecke in Tarvis nahe der Kärntner Grenze ist den meisten Starterinnen unbekannt. „Daher wird‘s besonders spannend“, meint Österreichs einzige Saisonsiegerin Conny Hütter – die mit Italien eine Rechnung offen hat – vor der Abfahrt am Samstag. Für die rot-weiß-roten Speed-Girls ist es die letzte Chance auf ein Olympia-Ticket. Bei Carmen Spielberger gibt es nach ihrem Trainingssturz leichte Entwarnung.
Österreich, Schweiz, Kanada, Deutschland, Norwegen, USA und Frankreich. In fast allen größeren Skinationen hat Österreichs aktuelles Speed-Aushängeschild Conny Hütter gewonnen, insgesamt zehnmal gejubelt. Nur Italien ist auf ihrer Sieg-Landkarte noch ein weißer Fleck. „Dann wird es auch Zeit“, grinste die 33-Jährige am Freitag nach dem Training in Tarvis im Zielraum. An Fan-Unterstützung wird es im Skigebiet nahe der Grenze zu Kärnten keinesfalls mangeln.
