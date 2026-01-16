Vier Heimspiele in neun Tagen für die Pioneers

Das Duell gegen die Caps ist ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“ im Kampf um den Anschluss an die Pre-Playoff-Plätze. Die Wiener liegen aktuell mit 46 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, 13 Punkte vor den Montfortstädtern. „Ich freue mich irrsinnig auf die Partie – ich werde ein paar Freunde sehen, die dann 60 Minuten keine Freunde sind“, lacht PIV-Neuzugang Mathias Böhm, der beim heutigen Gegner ausgebildet wurde.