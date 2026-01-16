Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heute gegen Caps

Vier Heimspiele in neun Tagen für die Pioneers

Vorarlberg
16.01.2026 10:25
Headcoach Johannes Nygard und sein Team müssen in den nächsten Tagen nicht reisen.
Headcoach Johannes Nygard und sein Team müssen in den nächsten Tagen nicht reisen.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Für die Pioneers Vorarlberg stehen in der ICE Hockey League in den nächsten neun Tagen vier Heimspiele auf dem Programm. Den Auftakt macht das heutige (19.30) Duell gegen die Vienna Capitals, am Samstag treffen Kapitän Kevin Macierzynski & Co auf die Graz99ers, ehe es nächste Woche gegen den KAC und Villach weitergeht.

0 Kommentare

Das Duell gegen die Caps ist ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“ im Kampf um den Anschluss an die Pre-Playoff-Plätze. Die Wiener liegen aktuell mit 46 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, 13 Punkte vor den Montfortstädtern. „Ich freue mich irrsinnig auf die Partie – ich werde ein paar Freunde sehen, die dann 60 Minuten keine Freunde sind“, lacht PIV-Neuzugang Mathias Böhm, der beim heutigen Gegner ausgebildet wurde.

Mathias Böhm wechselte aus Salzburg zu den Pioneers.
Mathias Böhm wechselte aus Salzburg zu den Pioneers.(Bild: Manuel Mackinger - EC Red Bull Salzburg)

In den bisherigen zwei Aufeinandertreffen siegte jeweils das Heimteam – in Feldkirch setzten sich die Pioneers mit 4:2 durch, in Kagran die Caps mit 4:3 nach Overtime. „Jetzt kommt es speziell auf die Details an“, weiß Headcoach Johannes Nygard, „wir hoffen, dass wir uns weiter verbessern, auch gegen Wien und Graz.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 5°
Symbol heiter
Bludenz
6° / 9°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 7°
Symbol wolkig
Feldkirch
2° / 7°
Symbol wolkig

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
462.636 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
206.377 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
190.044 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Vorarlberg
Heute gegen Caps
Vier Heimspiele in neun Tagen für die Pioneers
In Hohenems
Florianijünger eilten zu brennender Gasflasche
Pkw gegen Pkw
„Frontaler“ in Vorarlberg fordert zwei Verletzte
Rookie of the year out
ÖSV-Quintett schafft in China Einzug ins Finale
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Wieso laufen Männer im Winter in Shorts herum?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf