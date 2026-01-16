Vier Heimspiele in neun Tagen für die Pioneers

Für die Pioneers Vorarlberg stehen in der ICE Hockey League in den nächsten neun Tagen vier Heimspiele auf dem Programm. Den Auftakt macht das heutige (19.30) Duell gegen die Vienna Capitals, am Samstag treffen Kapitän Kevin Macierzynski & Co auf die Graz99ers, ehe es nächste Woche gegen den KAC und Villach weitergeht.
Das Duell gegen die Caps ist ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“ im Kampf um den Anschluss an die Pre-Playoff-Plätze. Die Wiener liegen aktuell mit 46 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, 13 Punkte vor den Montfortstädtern. „Ich freue mich irrsinnig auf die Partie – ich werde ein paar Freunde sehen, die dann 60 Minuten keine Freunde sind“, lacht PIV-Neuzugang Mathias Böhm, der beim heutigen Gegner ausgebildet wurde.
In den bisherigen zwei Aufeinandertreffen siegte jeweils das Heimteam – in Feldkirch setzten sich die Pioneers mit 4:2 durch, in Kagran die Caps mit 4:3 nach Overtime. „Jetzt kommt es speziell auf die Details an“, weiß Headcoach Johannes Nygard, „wir hoffen, dass wir uns weiter verbessern, auch gegen Wien und Graz.“
