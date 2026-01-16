Irans endlose Tragödie: Freiheit in Blut ertränkt

Herr über Leben und Tod: Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei (86). Gnadenloser Sachwalter eines politischen Systems, das auf die Ankunft des „Mahdi“, des Erlösers, wartet. Aus dem Exil rief Reza Pahlavi, ältester Sohn des letzten Shah, die Iraner zum Widerstand auf. (Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/KHAMENEI.IR)