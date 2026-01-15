„Man tut alles dafür, damit das nicht passiert“

Es war aber das Kreuzband – für dich zum ersten Mal. Ist es im Skisport eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man sich das Kreuzband reißt?

Das ist ganz schwer zu sagen. Es wäre aber naiv zu glauben, dass es nicht passieren könnte. Man tut natürlich alles dafür, dass es nicht passiert. Sei das im Konditraining im Sommer, damit man einfach körperlich für die Belastungen gerüstet ist. Man schaut, dass es mental passt. Man versucht, alle möglichen Risikofaktoren so gering wie möglich zu halten. Aber natürlich bleibt immer irgendwo ein Restrisiko.