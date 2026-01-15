Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Egger im Interview:

„Man tut alles dafür, damit das nicht passiert“

Vorarlberg
15.01.2026 18:55
Magdalena Egger verletzte sich bei ihrem Sturz in Zauchensee schwer.
Magdalena Egger verletzte sich bei ihrem Sturz in Zauchensee schwer.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Im Dezember gelang Magdalena Egger mit Rang zwei in der Weltcupabfahrt der endgültige Durchbruch. In Zauchensee riss sie sich die Vorarlbergerin am Samstag das Kreuzband im rechten Knie. Jetzt verriet die 24-Jährige der „Krone“, was ihr direkt nach dem Sturz durch den Kopf gegangen ist, zudem sprach sie über Risikomanagement und die Olympiarennen in Cortina.

0 Kommentare

„Krone“: Magdalena, wie geht es dir, wie ist die Kreuzband-OP verlaufen?
Magdalena Egger: Die hat super geklappt. Die Ärzte im Sanatorium Kettenbrücke haben mich ordentlich zusammengeflickt. Aktuell habe fast keine Beschwerden und konnte am Mittwoch in Lech auch schon bei Astrid Rhomberg mit der Physio anfangen.

Was waren die ersten Gedanken nach dem Sturz?
Am Anfang habe ich mir gar nichts gedacht. Als ich wie ein Käfer im Netz hing, habe ich mein rechtes Knie ein bisschen gespürt. Aber nicht als Schmerz, eher als Unwohlsein. Nachdem ich aufgestanden war und das Knie durchbewegt hatte, glaubte ich sogar, dass alles passt. Beim Einsteigen in die Bindung ist mir mein Knie aber so „abgehaut“, dass ich wusste: Verdammt! Natürlich hofft man weiterhin, dass es „nur“ ein Innenband ist

Lesen Sie auch:
Magdalena Egger wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht.
Nach Kreuzbandriss
ÖSV-Dame Egger: „2:0 für Zauchensee, aber ...“
14.01.2026
Krone Plus Logo
ÖSV-Dame gesteht:
„Traute mich nicht, Lindsey als Vorbild zu haben“
18.12.2025

Es war aber das Kreuzband – für dich zum ersten Mal. Ist es im Skisport eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man sich das Kreuzband reißt?
Das ist ganz schwer zu sagen. Es wäre aber naiv zu glauben, dass es nicht passieren könnte. Man tut natürlich alles dafür, dass es nicht passiert. Sei das im Konditraining im Sommer, damit man einfach körperlich für die Belastungen gerüstet ist. Man schaut, dass es mental passt. Man versucht, alle möglichen Risikofaktoren so gering wie möglich zu halten. Aber natürlich bleibt immer irgendwo ein Restrisiko.

Man ist sich dieses Risikos also bewusst?
Natürlich, aber es fordert von jeder Athletin und jedem Athleten ein eigenes Risikomanagement. Bislang habe ich das auch sehr gut im Griff gehabt. Klar ist jetzt etwas passiert. Aber es nicht passiert, weil ich unnötiges Risiko eingegangen bin, etwas falsch eingeschätzt habe oder etwas Hirnrissiges gemacht hätte. Deshalb kann ich mir in dieser Hinsicht auch nichts vorwerfen.

Beim Sturz in Zauchensee landete Magdalena Egger im Fangnetz.
Beim Sturz in Zauchensee landete Magdalena Egger im Fangnetz.(Bild: GEPA)

War dein jetziger Sturz mit jenem vor drei Jahren beim Europacup-Super-G in Zauchensee vergleichbar?
Wenn du dann wieder dort liegst, suchst du natürlich Gründe und auch Parallelen. Im Jänner 2023 waren wesentlich schlechtere Bedingungen. Auch diesmal waren es definitiv keine optimalen Verhältnisse. Im Vergleich zu damals habe ich es am Samstag aber nicht als gefährlich empfunden. Auch nicht im Nachhinein.

Du hast unzählige Genesungswünsche in den sozialen Medien bekommen. Wie gut tut das?
Natürlich wünscht man sich eher Reaktionen auf ein positives, sportliches Ereignis. Aber es ist schon was Schönes, wenn man so viel Resonanz bekommt. Nicht nur Mitleid, sondern ganz viele Reaktionen, die mich als Mensch schätzen.

Weißt du schon, wie die Reha laufen wird?
Wir werden auf jeden Fall alle Möglichkeiten besprechen und dann entscheiden, wie es weitergeht. Die Akutphase jetzt nach der Operation werde ich aber hier in Lech machen.

Wirst du dir die Olympia-Rennen in Cortina im TV anschauen oder hältst du das nicht aus?
Momentan fällt es mir noch gar nicht schwer, Skirennen anzuschauen. Weil ich so weit weg davon bin, selbst fahren zu können. Wie es aussieht, wenn ich wieder das Gefühl habe, fit genug zu sein, können wir dann besprechen, wenn es wieder soweit ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 9°
Symbol wolkig
Bludenz
1° / 8°
Symbol wolkig
Dornbirn
2° / 11°
Symbol wolkig
Feldkirch
0° / 9°
Symbol wolkig

krone.tv

US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
455.850 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
197.196 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
176.667 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Vorarlberg
Egger im Interview:
„Man tut alles dafür, damit das nicht passiert“
Nicht bezahlt
Aus Liebe: Romeo kauft teure Elektronikartikel
Neuntes Podium
ÖSV-Dame stürzt im Finale und wird trotzdem Zweite
SBX-Weltcup in China
Für „Izzi“ Hämmerle funktionierte die Strecke
Verfahren laufen noch
Noch kein grünes Licht für Ikea beim Messepark
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf