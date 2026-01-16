NEOS-Chefin Gamon regt Gemeindefusionen an

In der Tat stehen die politisch Verantwortlichen der Gemeinde Zwischenwasser mit ihren Problemen nicht allein da. Wie andere kleinere Gemeinden stoßen sie mit ihren begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen zunehmend an ihre Grenzen. Die Anforderungen wachsen stetig – von Kinderbetreuung über Infrastruktur bis hin zu Digitalisierung und Klimaschutz. „Gleichzeitig fehlen oft die Mittel und die Verwaltungskapazitäten, um diese Aufgaben eigenständig und nachhaltig zu bewältigen“, analysiert Gamon.