Brand zu Silvester: Wie es für Mieter weitergeht
Lange Sanierungszeit
Nach dem Großbrand in Traun (OÖ) wurden Mieter zu einer Infoveranstaltung geladen. Dort kam es zu hitzigen Diskussionen, vor allem, was die Wohnungsräumung und die damit verbundenen Kosten betrifft. Die „Krone“ kennt die Details und hat mit den Betroffenen gesprochen.
Eilig wurden im Saal des Roten Kreuzes in Traun am Donnerstagabend noch Sessel herangeschafft, um allen Platz zu bieten. Bürgermeister Karl-Heinz Koll (ÖVP) hatte die Betroffenen des Großbrandes in der Silvesternacht zum Infoabend geladen und „klare Informationen statt Gerüchte“ angekündigt. Fakt sei, dass die betroffenen Mehrparteienhäuser in der Guido-Holzknecht-Straße von Grund auf saniert werden müssen, was eine vollständige Räumung aller Wohnungen notwendig mache.
