Brand zu Silvester: Wie es für Mieter weitergeht

Eilig wurden im Saal des Roten Kreuzes in Traun am Donnerstagabend noch Sessel herangeschafft, um allen Platz zu bieten. Bürgermeister Karl-Heinz Koll (ÖVP) hatte die Betroffenen des Großbrandes in der Silvesternacht zum Infoabend geladen und „klare Informationen statt Gerüchte“ angekündigt. Fakt sei, dass die betroffenen Mehrparteienhäuser in der Guido-Holzknecht-Straße von Grund auf saniert werden müssen, was eine vollständige Räumung aller Wohnungen notwendig mache.