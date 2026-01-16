Im Deutschkurs wird künftig auch „Dütsch“ gelernt

Ein Signal dafür, sich integrieren zu wollen

Über eigens produzierte Hörbeiträge wird den Lernenden ein Eindruck darüber vermittelt, wie Sprache in Alltagssituationen klingt – oft auch in Verbindung mit der regionalen Kultur. So spricht etwa eine Bregenzerwälderin über die Kunst des Sennens, es werden die großen „Errungenschaften“ der Vorarlberger Kulinarik (Riebel, Senf, Funkaküachle, Käsknöpfle) vorgestellt, genauso aber die lange Tradition und Meisterschaft in Holzbau und Architektur. Und auch wenn die Einlassungen teils nur oberflächlich sind, so erschließt sich doch der Hintersinn des Projekts.