Darum hat Felix Gall seine besten Jahre vor sich

Felix Gall im Interview: Warum Österreichs Radheld im Sommer ganz bewusst auf die Tour de France verzichtet. Wieso für den Osttiroler 2026 der Giro d‘Italia und die Vuelta a Espana Vorrang haben. Plus: mit welchem Stockerl der 27-Jährige spekuliert.
Nach einem kurzen Weihnachtsurlaub bei den Eltern in Osttirol spult Österreichs Radheld Felix Gall derzeit auf den Kanaren Kilometer und Höhenmeter ab. Der Tour-Fünfte sprach mit der „Krone“ dabei über:
die Saisonpläne: Ich möchte einfach den nächsten Schritt schaffen.
