Von Seoul bis Sao Paulo: Staatschefs hinter Gitter

Das Amt eines Staatspräsidenten gilt weltweit als Gipfel der politischen Karriere. Doch für immer mehr ehemalige Amtsträger endet der Weg nicht im Ruhestand, sondern hinter Gittern. Von Asien über Afrika und Südamerika bis nach Europa zeigt sich ein globaler Trend: Die Justiz greift bei Korruption und Verfassungsbruch zunehmend hart durch.