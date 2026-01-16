Florianijünger eilten zu brennender Gasflasche

Vier Heimspiele in neun Tagen für die Pioneers
In der Vorarlberger Gemeinde Hohenems mussten am Donnerstag die Florianijünger ausrücken: Grund für den Einsatz war eine Gasflasche, die Feuer gefangen hatte.
Feuerwehreinsatz am Donnerstagmittag in Hohenems: Laut Angaben der Polizei wurden an einem Wohnblock in der Spielerstraße Flämmarbeiten durchgeführt, als eine Gasflasche Feuer fing.
Klemmendes Ventil
Das Ventil der Propangasflasche klemmte und konnte nicht mehr verschlossen werden. Die alarmierten Feuerwehrleute sorgten dann für Abhilfe: Sie konnten das klemmende Ventil schließen, wodurch die Flamme schließlich erlosch. Zu keiner Zeit bestand Gefahr für Personen, heißt es vonseiten der Polizei, zudem entstand kein Sachschaden.
