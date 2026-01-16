Florianijünger eilten zu brennender Gasflasche

Klemmendes Ventil

Das Ventil der Propangasflasche klemmte und konnte nicht mehr verschlossen werden. Die alarmierten Feuerwehrleute sorgten dann für Abhilfe: Sie konnten das klemmende Ventil schließen, wodurch die Flamme schließlich erlosch. Zu keiner Zeit bestand Gefahr für Personen, heißt es vonseiten der Polizei, zudem entstand kein Sachschaden.