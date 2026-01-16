Pensionistin (82) für zwei Wochen Strom abgedreht

„Ich hatte kein warmes Wasser mehr, konnte mich nicht mehr duschen. Das war das Schlimmste!“ Elise Thurner denkt mit Schrecken an die Zeit kurz vor dem Jahreswechsel zurück. Ihr Energieversorger schaltete der 82-jährigen Pensionistin den Strom in ihrem Bauernhaus in Maishofen ab. „Einfach unglaublich war das“, sagt die Pinzgauerin.