Pensionistin (82) für zwei Wochen Strom abgedreht

Anna Buchegger hat Herz, Hirn und jetzt eine Erbse
Ex-Starmania-Siegerin
Mitten im Winter drehte man einer Salzburger Pensionistin einfach den Strom ab – offenbar wegen einer Rechnungspanne. „Eine Sauerei ist das“, tobt ihr Sohn. Was der fehlende Internetzugang der Seniorin damit zu tun hat? Die „Krone“ hat die Antworten.
„Ich hatte kein warmes Wasser mehr, konnte mich nicht mehr duschen. Das war das Schlimmste!“ Elise Thurner denkt mit Schrecken an die Zeit kurz vor dem Jahreswechsel zurück. Ihr Energieversorger schaltete der 82-jährigen Pensionistin den Strom in ihrem Bauernhaus in Maishofen ab. „Einfach unglaublich war das“, sagt die Pinzgauerin.
