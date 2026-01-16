„Frontaler“ in Vorarlberg fordert zwei Verletzte
Pkw gegen Pkw
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend zwischen Raggal und Ludesch in Vorarlberg: Dort krachten zwei Pkw frontal zusammen, zwei Personen wurden dabei verletzt.
Zwischen Ludesch und Raggal auf der L88 kollidierten am Donnerstag gegen 22.15 Uhr zwei Autos. Noch ist unklar, wie es zu der Frontalkollision kommen konnte.
Feststeht, dass bei dem Crash in beiden Fahrzeugen jeweils eine Person verletzt wurde. Sie wurden vom Notarzt erstversorgt und dann ins Landeskrankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr musste für die Dauer der Aufräumarbeiten die Straße sperren und schob die beiden komplett demolierten Autos neben die Straße.
