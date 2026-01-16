Autoverkäufer gesteht: „Ich habe sie gebissen“

Der 41-jährige Deutsche sitzt auf der Anklagebank, gegenüber die 51-jährige Kaufinteressentin des Gebrauchtwagens. Die Fronten sind klar, die Versionen weniger. Er räumt ein, sie gebissen zu haben. Sie spricht von schweren Verletzungen und vier Wochen Krankenstand. Das Krankenhaus hingegen bestätigte lediglich fünf Tage. Ein Detail, das im Gerichtssaal plötzlich enorm an Gewicht gewinnt – denn zwischen fünf Tagen und vier Wochen liegt nicht nur Zeit, sondern auch der Unterschied zwischen einfacher und schwerer Körperverletzung.