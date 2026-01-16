Skitourengeherin am Golm von Lawine mitgerissen

Am Golm in Vorarlberg ging am Donnerstag eine Lawine ab und riss eine 70-jährige Alpinistin mit. Die Frau musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Fünf Wintersportler, darunter eine Frau im Alter von 70 Jahren, starteten am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr eine Skitour vom Skigebiet Golm aus. Die Gruppe verließ dann auf einer Höhe von rund 2000 Metern den gesicherten Bereich und fuhr in den freien Skiraum ein.
Schneebrett gelöst, Frau mitgerissen
Die 70-Jährige fuhr als Zweite in der Gruppe in einen 35 Grad steilen Nordwesthang in Richtung „Verspala“ ein. Dabei löste sich ein Schneebrett, von dem sie mitgerissen wurde. Nach etwa 150 Metern kam die Alpinistin am Ende der Lawine zu liegen – zum Glück an der Oberfläche der Schneemassen.
Die 70-Jährige erlitt bei dem Unfall eine Beinverletzung und musste von einem Notarzthubschrauber geborgen werden. Zum Unfallzeitpunkt herrschte in diesem Gebiet Lawinenwarnstufe drei.
