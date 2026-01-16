Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heli-Einsatz

Skitourengeherin am Golm von Lawine mitgerissen

Vorarlberg
16.01.2026 11:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Golm in Vorarlberg ging am Donnerstag eine Lawine ab und riss eine 70-jährige Alpinistin mit. Die Frau musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. 

0 Kommentare

Fünf Wintersportler, darunter eine Frau im Alter von 70 Jahren, starteten am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr eine Skitour vom Skigebiet Golm aus. Die Gruppe verließ dann auf einer Höhe von rund 2000 Metern den gesicherten Bereich und fuhr in den freien Skiraum ein.

Schneebrett gelöst, Frau mitgerissen
Die 70-Jährige fuhr als Zweite in der Gruppe in einen 35 Grad steilen Nordwesthang in Richtung „Verspala“ ein. Dabei löste sich ein Schneebrett, von dem sie mitgerissen wurde. Nach etwa 150 Metern kam die Alpinistin am Ende der Lawine zu liegen – zum Glück an der Oberfläche der Schneemassen.

Die 70-Jährige erlitt bei dem Unfall eine Beinverletzung und musste von einem Notarzthubschrauber geborgen werden. Zum Unfallzeitpunkt herrschte in diesem Gebiet Lawinenwarnstufe drei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 7°
Symbol wolkig
Bludenz
6° / 9°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 7°
Symbol wolkig
Feldkirch
2° / 7°
Symbol wolkig

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
463.120 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
207.080 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
191.880 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Vorarlberg
Vorwürfe gegen Land
Verursachte Fehlkalkulation unnötige Kosten?
Heli-Einsatz
Skitourengeherin am Golm von Lawine mitgerissen
Heute gegen Caps
Vier Heimspiele in neun Tagen für die Pioneers
In Hohenems
Florianijünger eilten zu brennender Gasflasche
Pkw gegen Pkw
„Frontaler“ in Vorarlberg fordert zwei Verletzte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf