Skitourengeherin am Golm von Lawine mitgerissen

Schneebrett gelöst, Frau mitgerissen

Die 70-Jährige fuhr als Zweite in der Gruppe in einen 35 Grad steilen Nordwesthang in Richtung „Verspala“ ein. Dabei löste sich ein Schneebrett, von dem sie mitgerissen wurde. Nach etwa 150 Metern kam die Alpinistin am Ende der Lawine zu liegen – zum Glück an der Oberfläche der Schneemassen.