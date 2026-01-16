Maschinenbaustudent testet für Superstar Odermatt

Im Vorjahr war der Lochauer Kilian Böck bereits als Vorläufer in Kitzbühel und bei der WM in Saalbach am Start. Dieses Woche ist der 23-Jährige, der in Wien Maschinenbau studiert, auch am Lauberhorn in Wengen mit von der Partie. Und testet dort für Superstar Marco Odermatt.
Kilian Böcks Mission: Für Firmgöti Chris Lödler wichtige Erkenntnisse zum Material an seinen Füßen liefern. Denn der ist der Servicemann von Superstar Marco Odermatt und für den Input von Böck mehr als nur dankbar.
Ein durchaus bemerkenswertes Hobby für einen jungen Mann, der auf der TU in Wien Maschinenbau studiert. Schließlich stürzte sich Kilian Böck am Dienstag als Vorläufer die Lauberhorn-Abfahrt hinunter.
Wobei: Der 23-Jährige hat natürlich das Skifahren im Blut. Die Mama Wienerin, der Papa aus Vorarlberg, versuchte es Böck Richtung Weltcup. Auf FIS- und Europacup-Level angekommen, ließ er es aber vor drei Jahren bleiben. Hatte vom Skizirkus bis auf Weiteres genug.
Auch bei der Weltmeisterschaft dabei
Seit einem Jahr ist Böck aber als Skitester für Stöckli im Einsatz. Absolviert dort die extrem zeitaufwendige Testarbeit für die Schweizer Aushängeschilder Marco Odermatt und Alexis Monney. Probiert vor Großereignissen wie zuletzt Saalbach oder nun Bormio vor Ort die potenziellen Gold-Latten der Stars aus. „Wichtiger als schnell zu sein ist, konstant zu sein. Denn das gibt Aussagekraft“, beschreibt Böck sein Aufgabenprofil.
„Odi“ lebt es vor
An Odermatt fasziniert ihn vor allem die Lockerheit. „Es ist beeindruckend, wie cool er ist. Er sagt nicht nur, dass man Spaß daran haben soll, er lebt es auch.“ Nächste Woche wird Böck (zum zweiten Mal) auch als Vorläufer über die Streif in Kitzbühel brettern. „Ich würde es als Therapie neben dem Studium beschreiben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.