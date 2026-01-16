Vorteilswelt
Am Lauberhorn

Maschinenbaustudent testet für Superstar Odermatt

Ski Alpin
16.01.2026 19:25
Der Lochauer Kilian Böck machte auch im Schweizer „Levada“-Rennanzug auf der Lauberhorn-Abfahrt ...
Der Lochauer Kilian Böck machte auch im Schweizer „Levada“-Rennanzug auf der Lauberhorn-Abfahrt gute Figur.(Bild: GEPA)
Porträt von Alexander Hofstetter
Porträt von Peter Weihs
Von Alexander Hofstetter und Peter Weihs

Im Vorjahr war der Lochauer Kilian Böck bereits als Vorläufer in Kitzbühel und bei der WM in Saalbach am Start. Dieses Woche ist der 23-Jährige, der in Wien Maschinenbau studiert, auch am Lauberhorn in Wengen mit von der Partie. Und testet dort für Superstar Marco Odermatt.

Kilian Böcks Mission: Für Firmgöti Chris Lödler wichtige Erkenntnisse zum Material an seinen Füßen liefern. Denn der ist der Servicemann von Superstar Marco Odermatt und für den Input von Böck mehr als nur dankbar.

Kilian Böck ist in Wengen als Vorläufer mit von der Partie.
Kilian Böck ist in Wengen als Vorläufer mit von der Partie.(Bild: Alex Hofstetter)

Ein durchaus bemerkenswertes Hobby für einen jungen Mann, der auf der TU in Wien Maschinenbau studiert. Schließlich stürzte sich Kilian Böck am Dienstag als Vorläufer die Lauberhorn-Abfahrt hinunter.

Kilian Böck war sowohl in den Abfahrtstrainings als auch im Super-G am Freitag als Vorläufer im ...
Kilian Böck war sowohl in den Abfahrtstrainings als auch im Super-G am Freitag als Vorläufer im Einsatz.(Bild: GEPA)

Wobei: Der 23-Jährige hat natürlich das Skifahren im Blut. Die Mama Wienerin, der Papa aus Vorarlberg, versuchte es Böck Richtung Weltcup. Auf FIS- und Europacup-Level angekommen, ließ er es aber vor drei Jahren bleiben. Hatte vom Skizirkus bis auf Weiteres genug.

Auch bei der Weltmeisterschaft dabei
Seit einem Jahr ist Böck aber als Skitester für Stöckli im Einsatz. Absolviert dort die extrem zeitaufwendige Testarbeit für die Schweizer Aushängeschilder Marco Odermatt und Alexis Monney. Probiert vor Großereignissen wie zuletzt Saalbach oder nun Bormio vor Ort die potenziellen Gold-Latten der Stars aus. „Wichtiger als schnell zu sein ist, konstant zu sein. Denn das gibt Aussagekraft“, beschreibt Böck sein Aufgabenprofil.

Marco Odermatt ist ein Vorbild für Kilian Böck.
Marco Odermatt ist ein Vorbild für Kilian Böck.(Bild: GEPA)

„Odi“ lebt es vor
An Odermatt fasziniert ihn vor allem die Lockerheit. „Es ist beeindruckend, wie cool er ist. Er sagt nicht nur, dass man Spaß daran haben soll, er lebt es auch.“ Nächste Woche wird Böck (zum zweiten Mal) auch als Vorläufer über die Streif in Kitzbühel brettern. „Ich würde es als Therapie neben dem Studium beschreiben.“

