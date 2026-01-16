Maschinenbaustudent testet für Superstar Odermatt

Auch bei der Weltmeisterschaft dabei

Seit einem Jahr ist Böck aber als Skitester für Stöckli im Einsatz. Absolviert dort die extrem zeitaufwendige Testarbeit für die Schweizer Aushängeschilder Marco Odermatt und Alexis Monney. Probiert vor Großereignissen wie zuletzt Saalbach oder nun Bormio vor Ort die potenziellen Gold-Latten der Stars aus. „Wichtiger als schnell zu sein ist, konstant zu sein. Denn das gibt Aussagekraft“, beschreibt Böck sein Aufgabenprofil.