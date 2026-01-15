Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht bezahlt

Aus Liebe: Romeo kauft teure Elektronikartikel

Vorarlberg
15.01.2026 18:00
Der Angeklagte fasste eine teilbedingte Geldstrafe aus
Der Angeklagte fasste eine teilbedingte Geldstrafe aus(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein Arbeitsloser kaufte für sein Gspusi Handys, Tablets und Smartwatches auf Pump. Die Raten blieb er dem Shopbetreiber in Dornbirn schuldig – der Schaden beträgt mehr als 11.000 Euro. Wegen schweren Betrugs musste sich der Mann nun bei Gericht verantworten.

0 Kommentare

Alle Handys, Tablets und Smartwatches sind dahin, auch die Freundin ist weg. Stattdessen hat der 27-jährige Angeklagte nun einen Haufen Schulden und seine erste Vorstrafe im Register.

Begonnen hatte die heimliche Liebesgeschichte zwischen dem dreifachen Familienvater und seiner Neuen vor rund zwei Jahren. Doch das Glück währte nicht lange, denn als die Ehefrau von der Sache erfuhr, setzte sie ihn nicht nur vor die Tür, sie warf ihn auch aus ihrer Firma. Dadurch tat sich für den Mann ein weiteres Problem auf – akuter Geldmangel. Trotz der prekären Situation versuchte er, seiner neuen Freundin jeden Wunsch von den Augen abzulesen, und kaufte bei einem Dornbirner Mobilfunkanbieter Handys, Tablets und Smartwatches auf Pump. Die Raten blieb er allerdings schuldig. Mahnungen waren unzustellbar, denn längst war der Mann mit seinem Gspusi in Deutschland sesshaft geworden.

Teilbedingte Geldstrafe
„Ich habe einen großen Blödsinn gemacht und ich werde auch den gesamten Schaden zurückzahlen“, sagte der reumütige Angeklagte, der mittlerweile wieder bei seiner Familie wohnt, bei der Gerichtsverhandlung in Feldkirch. Inklusive Mahngebühren belaufen sich die Forderungen auf 11.500 Euro. Die elektronischen Geräte hat das Techtelmechtel zwar behalten, für den Geläuterten zählt jedoch nur noch die Tatsache, dass der Haussegen bei ihm nicht mehr schief hängt. Daran ändert auch das Urteil von Richterin Kathrin Feurle nichts. Wegen schweren Betrugs verhängt sie eine teilbedingte Geldstrafe in Höhe von 1440 Euro. Dem Handyanbieter muss er den Schaden zurückzahlen. Diesen darf er in Raten abstottern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 9°
Symbol wolkig
Bludenz
1° / 8°
Symbol wolkig
Dornbirn
2° / 11°
Symbol wolkig
Feldkirch
0° / 9°
Symbol wolkig

krone.tv

US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
454.552 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
195.082 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
173.972 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Vorarlberg
Nicht bezahlt
Aus Liebe: Romeo kauft teure Elektronikartikel
Neuntes Podium
ÖSV-Dame stürzt im Finale und wird trotzdem Zweite
SBX-Weltcup in China
Für „Izzi“ Hämmerle funktionierte die Strecke
Verfahren laufen noch
Noch kein grünes Licht für Ikea beim Messepark
Schweizerin mit Sieg
„Nessi“ als Sechste beste ÖSV-Dame beim Heimrennen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf