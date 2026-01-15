Aus Liebe: Romeo kauft teure Elektronikartikel

Ein Arbeitsloser kaufte für sein Gspusi Handys, Tablets und Smartwatches auf Pump. Die Raten blieb er dem Shopbetreiber in Dornbirn schuldig – der Schaden beträgt mehr als 11.000 Euro. Wegen schweren Betrugs musste sich der Mann nun bei Gericht verantworten.
Alle Handys, Tablets und Smartwatches sind dahin, auch die Freundin ist weg. Stattdessen hat der 27-jährige Angeklagte nun einen Haufen Schulden und seine erste Vorstrafe im Register.
Begonnen hatte die heimliche Liebesgeschichte zwischen dem dreifachen Familienvater und seiner Neuen vor rund zwei Jahren. Doch das Glück währte nicht lange, denn als die Ehefrau von der Sache erfuhr, setzte sie ihn nicht nur vor die Tür, sie warf ihn auch aus ihrer Firma. Dadurch tat sich für den Mann ein weiteres Problem auf – akuter Geldmangel. Trotz der prekären Situation versuchte er, seiner neuen Freundin jeden Wunsch von den Augen abzulesen, und kaufte bei einem Dornbirner Mobilfunkanbieter Handys, Tablets und Smartwatches auf Pump. Die Raten blieb er allerdings schuldig. Mahnungen waren unzustellbar, denn längst war der Mann mit seinem Gspusi in Deutschland sesshaft geworden.
Teilbedingte Geldstrafe
„Ich habe einen großen Blödsinn gemacht und ich werde auch den gesamten Schaden zurückzahlen“, sagte der reumütige Angeklagte, der mittlerweile wieder bei seiner Familie wohnt, bei der Gerichtsverhandlung in Feldkirch. Inklusive Mahngebühren belaufen sich die Forderungen auf 11.500 Euro. Die elektronischen Geräte hat das Techtelmechtel zwar behalten, für den Geläuterten zählt jedoch nur noch die Tatsache, dass der Haussegen bei ihm nicht mehr schief hängt. Daran ändert auch das Urteil von Richterin Kathrin Feurle nichts. Wegen schweren Betrugs verhängt sie eine teilbedingte Geldstrafe in Höhe von 1440 Euro. Dem Handyanbieter muss er den Schaden zurückzahlen. Diesen darf er in Raten abstottern.
