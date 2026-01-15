Aus Liebe: Romeo kauft teure Elektronikartikel

Begonnen hatte die heimliche Liebesgeschichte zwischen dem dreifachen Familienvater und seiner Neuen vor rund zwei Jahren. Doch das Glück währte nicht lange, denn als die Ehefrau von der Sache erfuhr, setzte sie ihn nicht nur vor die Tür, sie warf ihn auch aus ihrer Firma. Dadurch tat sich für den Mann ein weiteres Problem auf – akuter Geldmangel. Trotz der prekären Situation versuchte er, seiner neuen Freundin jeden Wunsch von den Augen abzulesen, und kaufte bei einem Dornbirner Mobilfunkanbieter Handys, Tablets und Smartwatches auf Pump. Die Raten blieb er allerdings schuldig. Mahnungen waren unzustellbar, denn längst war der Mann mit seinem Gspusi in Deutschland sesshaft geworden.