Verursachte Fehlkalkulation unnötige Kosten?

Konkret seien im Jahr 2025 noch 10,9 Vollzeitäquivalente (verteilt auf 13 Mitarbeitende) über den regulären Beschäftigungsrahmenplan hinausgehend in einem befristeten Dienstverhältnis mit dem Land Vorarlberg tätig gewesen. „Diese Mitarbeitenden wurden sinnvoll eingesetzt und waren zwingend notwendig, um während der Pandemie zurückgestellte Aufgaben aufzuarbeiten. Die dafür angefallenen Kosten betrugen weit unter einer Million Euro“, heißt es weiter.

Von Stellenabbau nicht viel zu sehen

Mit den von Landeshauptmann Markus Wallner im Frühjahr des vergangenen Jahres groß angekündigten Personaleinsparungen scheint es trotz allen Rechtfertigungen des Landes nicht recht voranzugehen: Nachdem der Personalstand zwischen Ende 2020 bis 2024 gestiegen war, wurden bisher nur 6,95 Vollzeitäquivalente eingespart.