Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwürfe gegen Land

Verursachte Fehlkalkulation unnötige Kosten?

Vorarlberg
16.01.2026 12:35
Vom angekündigten Personalabbau ist im Vorarlberger Landhaus nicht viel zu spüren.
Vom angekündigten Personalabbau ist im Vorarlberger Landhaus nicht viel zu spüren.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im Zuge der Abwicklung von Covid-Förderungen hat das Land Vorarlberg rund 60 Mitarbeiter befristet eingestellt. Offenbar deutlich zu viele, denn es gab wesentlich weniger zu tun als gedacht. Schlussendlich seien so Millionen verpufft. Beim Land sieht man die Sache naturgemäß ganz anders. 

0 Kommentare

Die rund 60 Mitarbeiter waren zunächst für die BH Bludenz tätig, um Covid-Entschädigungen abzuwickeln. Acht Monate lang, bis zum Auslaufen der befristeten Verträge im Herbst 2025, arbeiteten sie dann im Amt der Vorarlberger Landesregierung. Hier hätte es kaum Arbeit und keine passenden Aufgaben gegeben, sagten Mitarbeiter des Landhauses gegenüber den „Vorarlberger Nachrichten“. Unterm Strich seien so Kosten in Millionenhöhe entstanden. 

„Personal laufend reduziert“
Stimmt so nicht, hieß es seitens des Landes. Richtig sei vielmehr, dass der Personalstand entsprechend gewählt und vorausschauend geplant worden wäre, um wirtschaftlichen Schaden von Vorarlberger Betrieben abzuwenden. „Das Ziel war eine fristgerechte Auszahlung von Entschädigungen für behördlich abgesonderte Mitarbeitende. Das eingesetzte Personal wurde bei sinkenden Verfahrenszahlen laufend reduziert“, heißt es in einer Stellungnahme des Landes.

Insgesamt hätten die Mitarbeitenden 93.400 Verfahren bearbeitet. Die Qualität dieser geleisteten Arbeit zeige sich auch darin, dass gegen weniger als ein Prozent der Bescheide Rechtsmittel eingelegt wurden. Dies hätte auch zu maßgeblichen Kosteneinsparungen beigetragen.

Zitat Icon

Diese Mitarbeitenden wurden sinnvoll eingesetzt und waren zwingend notwendig, um während der Pandemie zurückgestellte Aufgaben aufzuarbeiten.

Das Land in einer Stellungnahme

Konkret seien im Jahr 2025 noch 10,9 Vollzeitäquivalente (verteilt auf 13 Mitarbeitende) über den regulären Beschäftigungsrahmenplan hinausgehend in einem befristeten Dienstverhältnis mit dem Land Vorarlberg tätig gewesen. „Diese Mitarbeitenden wurden sinnvoll eingesetzt und waren zwingend notwendig, um während der Pandemie zurückgestellte Aufgaben aufzuarbeiten. Die dafür angefallenen Kosten betrugen weit unter einer Million Euro“, heißt es weiter. 

Von Stellenabbau nicht viel zu sehen
Mit den von Landeshauptmann Markus Wallner im Frühjahr des vergangenen Jahres groß angekündigten Personaleinsparungen scheint es trotz allen Rechtfertigungen des Landes nicht recht voranzugehen: Nachdem der Personalstand zwischen Ende 2020 bis 2024 gestiegen war, wurden bisher nur 6,95 Vollzeitäquivalente eingespart.

Nicht zuletzt ärgerte sich auch SPÖ-Klubobmann Mario Leiter über die Abwicklung bei den Covid-Förderungen und dem damit verbundenen Vorgehen beim Personal. „Die Vorarlberger Landesbediensteten haben ihre Aufgaben engagiert und professionell erfüllt. Wenn Planungen nicht aufgehen, dann liegt die Verantwortung bei der politischen und administrativen Steuerung“, stellte er klar. Besonders ärgerlich sei die Fehlkalkulation, weil die Zuständigen der Landesregierung nun in sensiblen Bereichen wie dem Sozialbereich massive Einsparungen vornehmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 7°
Symbol wolkig
Bludenz
6° / 9°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 7°
Symbol wolkig
Feldkirch
2° / 7°
Symbol wolkig

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
463.547 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
207.705 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
193.331 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Vorarlberg
Vorwürfe gegen Land
Verursachte Fehlkalkulation unnötige Kosten?
Heli-Einsatz
Skitourengeherin am Golm von Lawine mitgerissen
Heute gegen Caps
Vier Heimspiele in neun Tagen für die Pioneers
In Hohenems
Florianijünger eilten zu brennender Gasflasche
Pkw gegen Pkw
„Frontaler“ in Vorarlberg fordert zwei Verletzte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf