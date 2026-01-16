Bregenzer SPÖ-Stadtrat will Metro-Kino kaufen

Bregenz stecke mitten in der Haushaltskonsolidierung mit harten Einschnitten für Bürgerinnen und Bürger, Vereine und den städtischen Leistungen. Gleichzeitig würden sich hunderte Millionen Euro Schulden, das Stadtkonto sei im Minus. Ausgerechnet in dieser Situation denke die SPÖ laut über neue Prestigeprojekte nach, die auch noch von der Stadt betrieben werden sollen. „Wer so handelt, zeigt entweder, dass er den Ernst der Lage nicht verstanden hat, oder dass ihm die Haushaltskonsolidierung egal ist.“