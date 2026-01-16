ÖSV-Quintett schafft in China Einzug ins Finale

Fünf Wochen pausierte der Weltcup der Snowboardcrosser nach dem Auftakt Mitte Dezember in Cervinia (It). Doch jetzt geht es endlich weiter! Und das ÖSV-Team, das beim Startschuss unterm Matterhorn ziemlich unter die Räder gekommen war, bewies bereits bei der Quali in Dongbeiya, dass man in China besser ausschauen will.
Erst schafften es mit Olympiaisger Alessandro Hämmerle, Ex-Weltmeister Jakob Dusek und Lukas Pachner nur drei Athleten in der Finalphase der besten 32 – und dann schieden alle drei in Cervinia bereits im Achtelfinale aus. Alles andere als ein Auftakt nach Maß. Doch das soll nur ein Ausreißer nach unten gewesen sein, was auch die Quali am Freitag im chinesischen Dongbeiya, wo der Weltcup erstmals gastiert, zeigt.
Mannschaflich starker Auftritt
Denn da schaffte es gleich vier ÖSV-Boarder im ersten Anlauf in die Top-20 und damit in die Heats. Die Bestzeit erzielte zwar der Gesamtweltcupsieger der beiden vergangenen Saisonen, der Kanadier Eliot Grondin, mit Hämmerle aluf Rang sieben (+0,53) und Dusek auf Platz acht (+0,53) fuhren aber auch zwei Österreicher in die Top-10. Den mannschaftlich starken Auftritt komplettierten David Pickl als 19. (+1,03) und Pachner auf Position 20 (+1,05).
Leitner muss am Samstag zusehen
In den K.o.-Heats fehlen wird hingegen der fünfte Austro-Boarder: Der Vorarlberger Elias Leitner, im Vorjahr zum „Rookie of the Year“ gewählt, hatte den Auftakt in Cervinia wegen einer Schulterverletzung auslassen müssen und verpasste nun in Dongbeiya als 44. die Finalquali im zweiten Versuch um 0,29 Sekunden.
Zerkhold im zweiten Anlauf weiter
Auch bei den Damen ist Rot-weiß-rot im 16er-Finale vertreten. Nachdem der Niederösterreicherin Pia Zerkhold im ersten Run noch sieben Hundertstel zur direkten Quali gefehlt hatten, meisterte sie diese im zweiten Lauf souverän und ist nun für die Heats an Position 12 gesetzt. Im Finale nicht dabei ist Tanja Kobald – die 22-jährige Steirerin landete auf Rang 35.
Die Finalläufe beginnen am Samstag um 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit – ORF Sport+ überträgt live ab 5.55 Uhr.
