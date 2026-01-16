ÖSV-Quintett schafft in China Einzug ins Finale

Erst schafften es mit Olympiaisger Alessandro Hämmerle, Ex-Weltmeister Jakob Dusek und Lukas Pachner nur drei Athleten in der Finalphase der besten 32 – und dann schieden alle drei in Cervinia bereits im Achtelfinale aus. Alles andere als ein Auftakt nach Maß. Doch das soll nur ein Ausreißer nach unten gewesen sein, was auch die Quali am Freitag im chinesischen Dongbeiya, wo der Weltcup erstmals gastiert, zeigt.