Werden Maßnahmen der Regierung helfen? Ja, aber…

Betont optimistisch ist die Bundesregierung ins neue Jahr gestartet. Das „Tal der Tränen“ sei durchschritten, 2026 werde das Jahr des Aufschwungs, verkünden ÖVP, SPÖ und NEOS. Wirtschaftsexperten sehen durchaus positive Signale, in die Euphorie der Koalition will man aber so nicht einstimmen.