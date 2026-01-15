Vorteilswelt
Was auf uns zukommt

Werden Maßnahmen der Regierung helfen? Ja, aber…

Innenpolitik
15.01.2026 12:40
Die Regierung ist betont optimistisch ins neue Jahr gestartet.
Die Regierung ist betont optimistisch ins neue Jahr gestartet.
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Betont optimistisch ist die Bundesregierung ins neue Jahr gestartet. Das „Tal der Tränen“ sei durchschritten, 2026 werde das Jahr des Aufschwungs, verkünden ÖVP, SPÖ und NEOS. Wirtschaftsexperten sehen durchaus positive Signale, in die Euphorie der Koalition will man aber so nicht einstimmen.

Maßnahmen zur Senkung der Energie- und Lebensmittelpreise seien grundsätzlich zu begrüßen, auch wenn nach dem Gießkannenprinzip vorgegangen werde, meinen etwa Fiskalratschef Christoph Badelt und IHS-Direktor Holger Bonin. Immer mehr wird allerdings das Problem mangelnden Wettbewerbs sichtbar.

