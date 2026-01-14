Drohnenminister jetzt für Verteidigung zuständig

Es handelt sich bereits um den zweiten Versuch, Fedorow einzusetzen. Am Dienstag waren im Parlament zu wenige Abgeordnete, um über eine Kandidatur abzustimmen. In einer weiteren Abstimmung wurde Ex-Regierungschef Denys Schmyhal zum neuen Energieminister und ersten Vizeregierungschef ernannt. Tags zuvor war er nach nicht einmal sechs Monaten im Amt als Verteidigungsminister entlassen worden. Die derzeitige Regierungschefin Julia Swyrydenko war unter Schmyhal seine erste Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin.