Dornauer liebäugelt erstmals mit Solo-Kandidatur

Der frühere Tiroler SPÖ-Obmann Georg Dornauer, der ja bekanntlich seinen Parteiausschluss bekämpft, stellt bereits die Weichen für die kommende Landtagswahl 2027 und startet im April eine Tirol-Tour. „Die Unterstützung in der Bevölkerung ist deutlich spürbar“, sagt er im „Krone“-Gespräch.
Der politische Paukenschlag rund um den ehemaligen Tiroler SPÖ-Landesparteichef Georg Dornauer hallt noch immer gehörig nach. Nach seinem Ausschluss aus der SPÖ ist Dornauer zwar parteilos, politisch aber keineswegs leiser geworden. Ganz im Gegenteil!
