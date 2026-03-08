Dornauer liebäugelt erstmals mit Solo-Kandidatur

Der frühere Tiroler SPÖ-Obmann Georg Dornauer, der ja bekanntlich seinen Parteiausschluss bekämpft, stellt bereits die Weichen für die kommende Landtagswahl 2027 und startet im April eine Tirol-Tour. „Die Unterstützung in der Bevölkerung ist deutlich spürbar“, sagt er im „Krone“-Gespräch.