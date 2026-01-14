Vorteilswelt
Russische Angriffe

Selenskyj räumt schwierige Lage „überall“ ein

Außenpolitik
14.01.2026 08:57
Ukrainische Feuerwehrmänner im Einsatz nach schweren russischen Luftangriffen in Charkiw
Ukrainische Feuerwehrmänner im Einsatz nach schweren russischen Luftangriffen in Charkiw(Bild: AFP/SERGEY BOBOK)

Nach fast vier Jahren Krieg spitzt sich die Lage in der Ukraine nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj immer weiter zu – sowohl an der Front als auch im Hinterland.

Die täglichen Angriffe auf kritische Infrastruktur – unter anderem die Stromversorgung des Landes – führe zu Ausfällen in der gesamten Ukraine. Die Elektriker seien seit Wochen im Einsatz, um das Stromnetz einigermaßen am Laufen zu halten, erklärte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache an das Volk.

„Das Wetter stellt zusätzliche Herausforderungen – außerordentliche Herausforderungen“, fügte der Staatschef mit Blick auf die zweistelligen Minustemperaturen hinzu. Das Stromnetz der Ukraine ist nach den systematischen und zuletzt noch einmal verschärften russischen Angriffen stark beschädigt. Netzabschaltungen sind an der Tagesordnung. Täglich müssen die Ukrainer stundenlang ohne Strom- und Wärmeversorgung auskommen.

Ukraine musste im Osten und Süden Positionen aufgeben
Probleme gebe es aber auch an der Front, räumte Selenskyj ein: „Überall ist es jetzt schwer – an der Front am schwersten“, sagte er. Trotz des Frosts greife Russland weiter an. Immerhin hält seinen Angaben nach auch die Verteidigung weiter stand. Die Ukraine ist seit Monaten in der Defensive und musste im Osten und Süden des Landes zuletzt weitere Positionen aufgeben.

Es gelingen aber dennoch immer wieder erfolgreiche ukrainische Gegenschläge. Ein Drohnenangriff löste am Mittwoch in der südrussischen Hafenstadt Rostow am Don einen Brand in einem Industriebetrieb aus und beschädigte Wohnhäuser. Die Luftabwehr versuche, den Angriff abzuwehren, sagte Bürgermeister Alexander Skrjabin. Herabfallende Trümmer hätten den Brand und die Schäden verursacht.

