Gutachten entscheidet über bis zu zehn Lebensjahre

Sie sind gemeinsam in U-Haft, aber dennoch getrennt – jener 19-jährige Linzer und seine 17-jährige russische Freundin aus Leonding, die eine betagte Linzerin ausgeraubt hatten – und dabei so brutal vorgegangen waren, dass die 79-Jährige auch jetzt, vier Monate später, noch über Dauerfolgen klagt.