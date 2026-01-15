Vorteilswelt
Brutaler Überfall

Gutachten entscheidet über bis zu zehn Lebensjahre

Oberösterreich
15.01.2026 11:20
Der Einbrecher in Linz und seine Komplizin waren maskiert. (Symbolbild)
Der Einbrecher in Linz und seine Komplizin waren maskiert. (Symbolbild)(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Ein junges Pärchen überfiel in Linz eine Seniorin und malträtierte sein Opfer. Die 79-Jährige kämpft mit Dauerfolgen. Sollten sich diese bei einem Gutachten bestätigen, wandern die Täter viel länger ins Gefängnis. Es geht laut Strafrahmen um bis zu zehn Lebensjahre.

Sie sind gemeinsam in U-Haft, aber dennoch getrennt – jener 19-jährige Linzer und seine 17-jährige russische Freundin aus Leonding, die eine betagte Linzerin ausgeraubt hatten – und dabei so brutal vorgegangen waren, dass die 79-Jährige auch jetzt, vier Monate später, noch über Dauerfolgen klagt.

