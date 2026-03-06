Ruf nach Volksbefragung für Moschee mit Minarett

Auch ÖVP gegen Minarett

Ein Minarett kommt auch für die VP nicht in Frage. Stadtvize Johanna Jachs: „In Oberösterreich gibt es keine Minarette – und auch in Freistadt sollte es keines geben. Ein solches Bauwerk ist mit dem Ortsbild unserer Stadt nicht vereinbar.“ Für die ÖVP Freistadt stehe aber außer Streit, dass sich die Stadt zur Religionsfreiheit bekennt. „Menschen sollen ihren Glauben ausüben können, vorausgesetzt, der Standort passt und das Zusammenleben mit der Nachbarschaft funktioniert. Ebenso klar ist: Extremismus hat in unserer Stadt keinen Platz. Radikalen oder verfassungsfeindlichen Strömungen muss konsequent entgegengetreten werden.“