Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umstrittener Neubau

Ruf nach Volksbefragung für Moschee mit Minarett

Oberösterreich
06.03.2026 18:00
Rainer Widmann (WIFF) vor dem Alif-Gebetshaus.
Rainer Widmann (WIFF) vor dem Alif-Gebetshaus.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Der “Krone“-Bericht über die Pläne des muslimischen Vereins Alif für einen  Neubau des Gebetshauses sorgt in Freistadt für viel Wirbel. Wenig überraschend lehnt die FPÖ das Vorhaben kategorisch ab und will dazu auch die Bevölkerung befragen. Rechtlich ist das aber nicht so einfach. 

0 Kommentare

In Freistadt hat Stadtrat Rainer Widmann (Liste WIFF) mit einer schriftlichen Anfrage an SP-Bürgermeister Christian Gratzl einen Riesenwirbel ausgelöst. Wie berichtet, fordert Widmann Klarheit über die Ausbaupläne des Vereins Alif – da eine Großmoschee samt Minarett geplant sein soll, es dazu aber von offizieller Stelle keine Auskunft gibt. Gegenüber der „Krone“ bestätigte der Stadtchef die Neubaupläne. Ein Minarett könne er sich aber schwer vorstellen.

Rechtliche Hürde
Die FP geht nun auf Gratzl los: „Dass der Bürgermeister Verhandlungsbereitschaft Richtung Moscheeverein signalisiert, ist ein Kniefall vor jener Community, der er 2021 seinen Wahlerfolg zu verdanken habe“, lehnt Stadtrat Harald Schuh eine neue Moschee samt Minarett kategorisch ab. Er fordert eine Volksbefragung. Rechtlich gibt es eine Hürde, da behördliche Aufgaben der Gemeinde (etwa Bauverfahren) nicht einer Volksbefragung unterzogen werden können.

Schuh wirft Gratl auch Geheimnistuerei vor: „Wenn tatsächlich derartige Pläne existieren, dann ist es völlig inakzeptabel, dass darüber im Hinterzimmer entschieden werden soll. Weder die Lokalpolitik noch die Freistädter wurden bisher transparent über dieses Vorhaben informiert“, kritisiert Schuh.

Lesen Sie auch:
Bei einigen Freistädtern schrillen die Alarmglocken. Sie befürchtet einen minarettähnlichen Turm ...
Verein plant Umbau
Sorge vor Großmoschee und Minarett in Freistadt
06.03.2026

Auch ÖVP gegen Minarett
Ein Minarett kommt auch für die VP nicht in Frage. Stadtvize Johanna Jachs: „In Oberösterreich gibt es keine Minarette – und auch in Freistadt sollte es keines geben. Ein solches Bauwerk ist mit dem Ortsbild unserer Stadt nicht vereinbar.“ Für die ÖVP Freistadt stehe aber außer Streit, dass sich die Stadt zur Religionsfreiheit bekennt. „Menschen sollen ihren Glauben ausüben können, vorausgesetzt, der Standort passt und das Zusammenleben mit der Nachbarschaft funktioniert. Ebenso klar ist: Extremismus hat in unserer Stadt keinen Platz. Radikalen oder verfassungsfeindlichen Strömungen muss konsequent entgegengetreten werden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
06.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
367.553 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.937 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
282.112 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2434 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2238 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Hunderttausende auf der Flucht ++ Schießbefehl
1621 mal kommentiert
Nach der Eskalation im Nahen Osten sind bereits Hunderttausende auf der Flucht. 
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Trainer als Problem
Nach Freispiel wird für diesen Klub Strafe fällig
Umstrittener Neubau
Ruf nach Volksbefragung für Moschee mit Minarett
Geschäftsbericht
Motoren für Leopard-2-Panzer kommen aus Steyr
Offenes Kulturhaus
Peter Fellner: „Queere“ Mode aus „Omas Deckchen“
Angehörigentagung
So funktioniert die Inklusion in Oberösterreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf