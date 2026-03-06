Betrunken und auf Drogen am Steuer erwischt

Am Donnerstag führte eine Polizeistreife im Welser Stadtgebiet Verkehrskontrollen durch. Den Beamten fiel ein Lenker auf, der gegen die Einbahn unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass der 29-Jährige keinen Führerschein besitzt – was nicht das einzige Vergehen war.
Bei Verkehrskontrollen im Welser Stadtgebiet erwischten Polizisten am Donnerstag einen 29-jährigen Ortsansässigen, der in der Holterstraße mit seinem Auto gegen die Einbahnstraße unterwegs war. Der Welser wurde zur Kontrolle gebeten und konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen.
Alkoholisiert und auf Drogen
Doch damit nicht genug, auch ein beim Lenker durchgeführter Alkovortest verlief positiv. Nach entsprechender Befragung gab der 29-Jährige dann auch noch zu, Drogen konsumiert zu haben. Eine klinische Untersuchung verweigerte er. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt – mehrfach angezeigt.
