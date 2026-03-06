Motorradlenker streifte beim Überholen Radfahrer
Radler verletzt
Das schöne Wetter am Freitagnachmittag hatten ein Motorradlenker und ein Radfahrer für eine Ausfahrt genutzt. Doch als der Biker am Radler vorbeiziehen wollte, kollidierten die beiden.
Das sonnige Frühlingswetter am Freitag lockte viele Zweiradfahrer auf die Straßen. Gegen 13 Uhr war ein 64-jähriger Salzburger mit seinem Motorrad auf der L1217 von Reith in Richtung Stroheim unterwegs.
Lenker kollidiert
Kurz vor Wögern wollte der Biker einen Radfahrer (62) aus Wilhering überholen. Beim Vorbeifahren kollidierten die beiden Fahrzeuge und der 62-Jährige kam zu Sturz. Nach der Erstversorgung wurde er ins Klinikum Wels eingeliefert, der Biker blieb unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.