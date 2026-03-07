Nachbarn halfen 85-Jähriger bei Brandbekämpfung

Zu dem Brand in dem Einfamilienhaus kam es Freitag gegen 20.35 Uhr in Stadl-Paura. Beim Eintreffen der Polizeistreife führte die Feuerwehr mit etwa 30 Einsatzkräften bereits Löscharbeiten durch, zuvor hatte die 85-jährige Bewohnerin und Nachbarn schon versucht der Flammen Herr zu werden.
Bei einer ersten Befragung gab die 85-jährige Bewohnerin an, dass sie ihren Kamin eingeheizt habe. Wenig später habe sie ein dumpfes Geräusch gehört und bemerkte bei der Nachschau ein brennendes Glutnest vor dem Kamin.
Möbelstück schon in Brand
Zudem befand sich ein Möbelstück neben dem Kamin bereits in Brand. Anschließend habe sie noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, was jedoch nicht gelang. Daher hat die Frau ihren 46-jährigen Nachbarn um Hilfe gebeten. Während dessen Gattin die Feuerwehr alarmierte, versuchte dieser noch das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr einzudämmen. Der 46-Jährige und die 85-Jährige wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung in das Klinikum Wels gebracht.
