Nachbarn halfen 85-Jähriger bei Brandbekämpfung

Möbelstück schon in Brand

Zudem befand sich ein Möbelstück neben dem Kamin bereits in Brand. Anschließend habe sie noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, was jedoch nicht gelang. Daher hat die Frau ihren 46-jährigen Nachbarn um Hilfe gebeten. Während dessen Gattin die Feuerwehr alarmierte, versuchte dieser noch das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr einzudämmen. Der 46-Jährige und die 85-Jährige wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung in das Klinikum Wels gebracht.