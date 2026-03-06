„Lebenslanger“ Mörder wurde bei Ausgang zum Räuber

Opfer eines Berufsverbrechers wurde kurz vor Weihnachten 2024 eine damals 85-jährige Marchtrenkerin. Er lauerte ihr im Garten auf, zerrte sie in ihr Haus, fesselte sie mit Kabelbindern und sperrte sie ins Klo. „Zuerst hielt ich das Ganze für einen Scherz“, meinte das Opfer später zur „Krone“. Da war der Täter mit fast 1500 Euro Bargeld weg und hob dann noch 2000 Euro vom Konto des Opfers ab, dessen Bankomatkarte und Code er durch Schläge herausgepresst hatte.