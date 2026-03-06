„Lebenslanger“ Mörder wurde bei Ausgang zum Räuber

Er sollte eine zweite, besser gesagt schon dritte oder vierte Chance erhalten. Doch ein zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder nutzte Freigänge in Oberösterreich für weitere Straftaten und wurde auch noch zum brutalen Räuber. Jetzt drohen ihm weitere 20 Jahre Gefängnis.
Opfer eines Berufsverbrechers wurde kurz vor Weihnachten 2024 eine damals 85-jährige Marchtrenkerin. Er lauerte ihr im Garten auf, zerrte sie in ihr Haus, fesselte sie mit Kabelbindern und sperrte sie ins Klo. „Zuerst hielt ich das Ganze für einen Scherz“, meinte das Opfer später zur „Krone“. Da war der Täter mit fast 1500 Euro Bargeld weg und hob dann noch 2000 Euro vom Konto des Opfers ab, dessen Bankomatkarte und Code er durch Schläge herausgepresst hatte.
Seniorin erschlagen, Haus angezündet
Die Ermittlungen führten über zurückgelassene Spuren der Polizisten zu einem inzwischen 62-Jährigen, der in der Justizanstalt Stein eine lebenslange Haftstrafe absitzt. Er hatte am 23. Dezember 2004 in Salzburg-Taxham eine 78-jährige Pensionistin mit einer Axt erschlagen und dann ihr Haus angezündet. Über eine Handyortung wurde der Täter damals identifiziert.
Drei Wochenenden pro Monat Freigang
Ab Dezember 2021 war der Sträfling in gelockertem Vollzug, hatte an drei Wochenenden pro Monat Ausgang. Diese Zeit nützte er wieder für Verbrechen. Denn nach der Home-Invasion soll er im Februar 2025 bei einem Friedhof vier Autos geknackt und Wertsachen entwendet haben.
14 Vorstrafen und damit höhere Strafdrohung
Der insgesamt 14-fach vorbestrafte Beschuldigte – Einbrüche in OÖ, Salzburg, NÖ, Gewaltdelikte und Tierquälerei – bestreitet die Vorwürfe. „Der Strafrahmen beträgt eins bis 15 Jahre, wegen des Rückfalls erfolgt eine Verschärfung auf ein bis 20 Jahre“, so Johannes Huber, Sprecher des Landesgerichts Wels, wo sich der 62-Jährige am Montag verantworten muss.
