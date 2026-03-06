Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angehörigentagung

So funktioniert die Inklusion in Oberösterreich

Oberösterreich
06.03.2026 15:30
Mit der heutigen Angehörigentagung informieren das Sozialressort des Landes Oberösterreich und ...
Mit der heutigen Angehörigentagung informieren das Sozialressort des Landes Oberösterreich und die Lebenshilfe OÖ über Angebote und machen Mut, neue Wege zu bestreiten. Im Bild v.l.: Lebenshilfe OÖ-Präsident Stefan Hutter, Autorin Birgit Kubik, Renate Hackl, Land OÖ, und Soziallandesrat Christian Dörfel.(Bild: Land Oö/Kerschbaummayr)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Inklusion gelingt nicht ohne das soziale Umfeld. Angehörige leisten hier tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag und tragen große Verantwortung. Mit der Angehörigentagung, die heuer zum zweiten Mal stattfindet, setzt das Land Oberösterreich ein bewusstes Zeichen der Wertschätzung und Information. 

0 Kommentare

Mit der Einrichtung des Inklusionsservice im Mai 2024 wurde eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Angehörige geschaffen. Die Servicestelle bündelt Leistungen des Landes Oberösterreich, des Betriebsservice sowie des Sozialministeriumservice und sorgt für eine koordinierte Unterstützung aus einer Hand. Das Inklusionsservice ist bundesweit einzigartig – Oberösterreich hat damit eine klare Vorreiterrolle eingenommen. 

22 Personen fanden Job im ersten Arbeitsmarkt
Seit der Einrichtung der Servicestelle wurden 181 Stellen bei 106 Betrieben akquiriert. 22 Personen konnten bereits am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen, weitere sechs befinden sich aktuell in einer Arbeitserprobung mit Perspektive auf eine fixe Anstellung.

Oö. Inklusionszuschuss als gezielter Impuls 
Mit dem Oö. Inklusionszuschuss setzt das Land seit Herbst 2024 einen weiteren konkreten Anreiz für Betriebe, Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf einzustellen. Der Zuschuss in Höhe von 1.336 Euro pro Monat wird für vollversicherungspflichtige Dienstverhältnisse gewährt, die ab 1. September 2024 abgeschlossen wurden. Die Förderung ist zunächst auf ein Jahr befristet, eine Verlängerung ist möglich. Seit Einführung des Inklusionszuschusses haben zwölf Unternehmen diesen beantragt.



Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
06.03.2026 15:30
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.831 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.416 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
281.126 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2425 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2235 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1278 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Oberösterreich
Angehörigentagung
So funktioniert die Inklusion in Oberösterreich
Seniorin überfallen:
„Lebenslanger“ Mörder wurde bei Ausgang zum Räuber
Kein Kasberg Inferno
Absage: Kein Schnee und somit kein Rad-Rennen
„Krone“ vor Ort
Lentos Linz: Von Biedermeier bis Skandalkunst
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf