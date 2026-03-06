So funktioniert die Inklusion in Oberösterreich

Inklusion gelingt nicht ohne das soziale Umfeld. Angehörige leisten hier tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag und tragen große Verantwortung. Mit der Angehörigentagung, die heuer zum zweiten Mal stattfindet, setzt das Land Oberösterreich ein bewusstes Zeichen der Wertschätzung und Information.
Mit der Einrichtung des Inklusionsservice im Mai 2024 wurde eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Angehörige geschaffen. Die Servicestelle bündelt Leistungen des Landes Oberösterreich, des Betriebsservice sowie des Sozialministeriumservice und sorgt für eine koordinierte Unterstützung aus einer Hand. Das Inklusionsservice ist bundesweit einzigartig – Oberösterreich hat damit eine klare Vorreiterrolle eingenommen.
22 Personen fanden Job im ersten Arbeitsmarkt
Seit der Einrichtung der Servicestelle wurden 181 Stellen bei 106 Betrieben akquiriert. 22 Personen konnten bereits am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen, weitere sechs befinden sich aktuell in einer Arbeitserprobung mit Perspektive auf eine fixe Anstellung.
Oö. Inklusionszuschuss als gezielter Impuls
Mit dem Oö. Inklusionszuschuss setzt das Land seit Herbst 2024 einen weiteren konkreten Anreiz für Betriebe, Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf einzustellen. Der Zuschuss in Höhe von 1.336 Euro pro Monat wird für vollversicherungspflichtige Dienstverhältnisse gewährt, die ab 1. September 2024 abgeschlossen wurden. Die Förderung ist zunächst auf ein Jahr befristet, eine Verlängerung ist möglich. Seit Einführung des Inklusionszuschusses haben zwölf Unternehmen diesen beantragt.
