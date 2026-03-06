Nach Freispiel wird für diesen Klub Strafe fällig

Vorschrift ist Vorschrift! Gilt nicht nur im Kontext des österreichischen Behördentums, sondern auch im Sport – und in beiden Fällen droht bei Verstößen eine (saftige) Geldstrafe. Frag nach bei Gmunden. Denn die Swans müssen nach dem heutigen Qualirunden-Duell in Fürstenfeld zukünftig bei jedem Spiel in die Geldbörse greifen.