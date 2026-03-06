Nach Freispiel wird für diesen Klub Strafe fällig

Betrunken und auf Drogen am Steuer erwischt
Keinen Führerschein
Basketball-Gmunden muss nach Qualirunden-Duell am Samstag in Fürstenfeld bei jedem weiteren Spiel aufgrund der aktuellen Trainersituation eine Strafe zahlen. Zumindest für die Heimspiele hat man aber eine Lösung. In der Liga gibt es aber auch andere kuriose Bußen.
Vorschrift ist Vorschrift! Gilt nicht nur im Kontext des österreichischen Behördentums, sondern auch im Sport – und in beiden Fällen droht bei Verstößen eine (saftige) Geldstrafe. Frag nach bei Gmunden. Denn die Swans müssen nach dem heutigen Qualirunden-Duell in Fürstenfeld zukünftig bei jedem Spiel in die Geldbörse greifen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.