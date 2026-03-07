„Die Kreuzung ist absolut gefährlich, ein Horror“

„Die Stelle ist absolut gefährlich“

Die Kreuzung liegt außerdem an einer Engstelle zwischen zwei Häusern, wobei es auf einer Seite keinen Gehsteig gibt und auf der anderen nur einen ganz schmalen. Seit Jahren fordern Eltern schulpflichtiger Kinder daher von Gemeinde und Land OÖ die Kreuzung zu entschärfen. „Die Stelle ist absolut gefährlich und eine stark frequentierte Route für den Schwerverkehr – ein Horror. Jedes Jahr zu Schulbeginn ist das ein Thema“, bestätigt die zweifache Mutter Anja Hipfl (33), die auch Lehrerin in der Volksschule ist.