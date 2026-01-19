Rassismus: Dieser Disney-Film verschwand im Archiv

Es ist keine Übertreibung zu konstatieren, dass „Onkel Remus‘ Wunderland“ (im Original „Song of the South“) der kontroverseste Film in der Geschichte von Walt Disney ist. Heuer jährt sich die Premiere des aufgrund seiner rassistischen und die Sklaverei verherrlichenden Stereotype in Verruf geratenen Kinderfilms, zum 80. Mal. Aktuell ist der 94-Minüter weder als DVD noch auf der hauseigenen Streaming-Plattform Disney+ erhältlich.