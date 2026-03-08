Wiens Kunstschätze erstrahlen hell im Lichte Roms

Mutige Wandfarben und Dramatik

Auch für Wiener Augen ist es ein Genuss, all die bekannten Bilder in Rom weit näher als im Wiener Haus, und dazu noch geschickt beleuchtet zu erleben. Dazu setzen mutige Wandfarben etwa hinter Cranachs Adam und Eva, Arcimboldos „Winter“, Veroneses „Judith“ oder Orazio Gentileschis „Flucht nach Ägypten“ spannende Akzente. Den Italienern aus Wien gehört das Finale, in dem der Römer Caravaggio mit seiner „Dornenkrönung“ perfekt den dramatischen Schlusspunkt setzt.

Info unter: museodelcorso.com – bis 5. Juli 2026