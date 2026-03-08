Barbara Blaha: „Was wäre ein Tag ohne uns Frauen?“

Femizide: Was läuft schief in unserer Gesellschaft?

Heuer gab es im Jänner bereits zwei Frauenmorde. Im Vorjahr zählte man 15 Frauenmorde und 34 Mordversuche an Frauen. Wird in Österreich gegen Femizide zu wenig gemacht? Ich habe oft den Eindruck, sie werden lediglich gezählt.

Ja, man sollte besser darauf reagieren. Andere Länder haben großartige Gewaltschutzprogramme aufgelegt. Schutzeinrichtungen werden bei uns nicht ausreichend finanziert. Es ist ein Wahnsinn, dass wir zu wenig Plätze in Frauenhäusern haben! Auch die Behörden vernetzen sich zu wenig untereinander. Wegweisen allein schützt die Frauen nicht – es braucht behördenübergreifende Fallkonferenzen.