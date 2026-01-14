„Das hat mich schon alles sehr betroffen gemacht“

Die Berichterstattung eines Vorarlberger Printmediums hat Austria Lustenaus Ex-Präsident Hubert Nagel sehr verletzt. In der „Krone“ nimmt der 74-Jährige nun Stellung und spricht auch über das Verhältnis zu Bernd Bösch, wie oft er noch auf den Fußballplatz geht und die Sorgen, die ihm die Entwicklung der Bundesliga macht.
Der Sportverantwortliche eines regionalen Kleinformats schrieb in einer der letzten Sonntagsausgaben des Blattes davon, dass Ex-Präsident Hubert Nagel die Lustenauer Austria 2019 mit Schulden hinterlassen habe. Gleichzeitig wurde Nagels Nachfolger, Bernd Bösch, mit einem Preis für die Verdienste um die Austria und das Stadion ausgezeichnet. Darauf habe Nagel den Verfasser „wütend“ wissen lassen, dass der Artikel von vorne bis hinten falsch sei, verlangte eine Richtigstellung. In einem Kommentar schrieb der „studierte Qualitätsjournalist“ am Sonntag dann: „Nagel hat sich damit keinen Gefallen getan, seiner geliebten Austria sowieso nicht.“ Der Titel dazu lautete: „Hubert Nagel wollte es leider so.“ Nun hat die „Krone“ bei Nagel nachgefragt, wie er die Dinge sieht.
