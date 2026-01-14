Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ex-Lustenau-Boss Nagel

„Das hat mich schon alles sehr betroffen gemacht“

Vorarlberg
14.01.2026 12:30
Hubert Nagel machte die Berichterstattung der letzten Tage sehr betroffen.
Hubert Nagel machte die Berichterstattung der letzten Tage sehr betroffen.(Bild: Mathis Fotografie)

Die Berichterstattung eines Vorarlberger Printmediums hat Austria Lustenaus Ex-Präsident Hubert Nagel sehr verletzt. In der „Krone“ nimmt der 74-Jährige nun Stellung und spricht auch über das Verhältnis zu Bernd Bösch, wie oft er noch auf den Fußballplatz geht und die Sorgen, die ihm die Entwicklung der Bundesliga macht.

0 Kommentare

Der Sportverantwortliche eines regionalen Kleinformats schrieb in einer der letzten Sonntagsausgaben des Blattes davon, dass Ex-Präsident Hubert Nagel die Lustenauer Austria 2019 mit Schulden hinterlassen habe. Gleichzeitig wurde Nagels Nachfolger, Bernd Bösch, mit einem Preis für die Verdienste um die Austria und das Stadion ausgezeichnet. Darauf habe Nagel den Verfasser „wütend“ wissen lassen, dass der Artikel von vorne bis hinten falsch sei, verlangte eine Richtigstellung. In einem Kommentar schrieb der „studierte Qualitätsjournalist“ am Sonntag dann: „Nagel hat sich damit keinen Gefallen getan, seiner geliebten Austria sowieso nicht.“ Der Titel dazu lautete: „Hubert Nagel wollte es leider so.“ Nun hat die „Krone“ bei Nagel nachgefragt, wie er die Dinge sieht.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 8°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-1° / 8°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 8°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 9°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
398.814 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
166.085 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.690 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Ex-Lustenau-Boss Nagel
„Das hat mich schon alles sehr betroffen gemacht“
Bergeschere im Einsatz
Lenkerin nach Crash in Auto eingeklemmt
Beim Heimrennen
Italienerin schnappt ÖSV-Speedgirls Doppelsieg weg
Schwer verletzt
Deutscher am Bahnhof Lochau von Zug erfasst
Brandbeschleuniger
Stichflamme aus Ofen führte zur Evakuierung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf